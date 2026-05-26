L'Udinese ha terminato ufficialmente la sua stagione con il decimo posto in classifica, ma soprattutto con un ottimo rendimento e tante note positive sul campo da gioco. Una squadra che ha tutte le qualità per fare la differenza e che lo ha dimostrato contro tutte le avversarie sul proprio cammino. Adesso, però, è arrivato il momento di iniziare a scrivere il proprio futuro e soprattutto scoprire quali saranno i primi impegni della stagione che verrà. Ad Agosto si scende in campo per il primo match ufficiale, stiamo parlando della Coppa Italia 26/27 ed ecco quale sarà il primo avversario stagionale del team guidato da mister Kosta Runjaic.

Il primo avversario stagionale

Mister Kosta Runjaic

Il trentaduesimo di finale porta un possibile derby, stiamo parlando della sfida tra il team del Friuli Venezia Giulia ed il Padova. Un impegno da non sottovalutare per la squadra bianconera. In caso di passaggio del turno, l'Udinese se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra il Venezia di mister Stroppa e il Modena che si è recentemente separato da un ottimo tecnico come Andrea Sottil e dovrebbe virare sulle prestazioni di un giovane e promettente Ignazio Abate.