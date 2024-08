Notizie Udinese – In Coppa Italia l’avversario sarà l’Avellino: il punto

Sta per arrivare la Coppa Italia e l'avversario del club bianconero sarà l'Avellino. Ecco tutti i dettagli su una sfida fondamentale

La stagione ufficiale dell'Udinese è al via. Questo venerdì si scenderà sul campo da gioco per i trentaduesimi di Coppa Italia e la sfida con l'Avellino. Un impegno fondamentale, visto che da diverse stagioni la Coppa Italia viene spesso bistrattata dalla società friulana. Non dimentichiamo che l'anno scorso ai sedicesimi di finale contro il Cagliari scesero sul campo da gioco molti Primavera e praticamente tutte seconde linee.