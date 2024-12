Udinese – Situazione in Coppa, i biancocelesti sono il possibile avversario

Si è tenuta ieri sera la partita valida per l'accesso ai quarti di Coppa Italia tra il team di Baroni e il Napoli . I capitolini riescono a battere i momentanei capolista del campionato per 3 a 1. A decidere la partita è stata la tripletta di Tijjani Noslin , olandese classe 99.

In questa situazione l' Udinese può intanto osservare chi sarà il suo prossimo avversario in caso di vittoria contro l 'Inter agli ottavi. Non dimentichiamo gli scontri diretti tra le due squadre, dato che l'ultima vittoria dei bianconeri risale all'andata della stagione 22/23 con un sonoro 3-1 ai danni del club di Simone Inzaghi.

Per adesso mister Runjaic e i suoi sono concentrati sul match contro il Monza. L'obiettivo è di debellare il periodo negativo che sta vivendo la squadra pertanto bisogna ripartire dall'imminente campionato. Lunedì 9 Dicembre andrà in scena la sfida fuori casa contro i brianzoli di Nesta, mentre per la 16esima di campionato, i friulani affronteranno il Napoli davanti ai loro tifosi. Soltanto a quel punto la squadra andrà al Giuseppe Meazza per affrontare l'Inter agli ottavi.