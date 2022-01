Notizie Udinese – Coppa Italia: Cioffi prova ad interrompere la maledizione

Domani pomeriggio all'Olimpico, l'Udinese riprenderà il proprio cammino in Coppa Italia. Mister Gabriele Cioffi vuole interrompere il tabù

Negli ultimi anni, il percorso in Coppa Italia dell'Udinese si è interrotto quasi subito. Il recente ko più clamoroso risale al match dell'11 agosto 2018 contro il Benevento, quando il team friulano è stato sconfitto 1-2 ai trentaduesimi di finale. L'anno scorso, invece, i bianconeri sono stati eliminati dalla Fiorentina ai sedicisemi grazie al gol di Montiel nel secondo tempo supplementare. Leggermente meglio due anni fa. Eliminazione agli ottavi di finale per causa della Vecchia Signora. Mister Cioffi ha un obiettivo: raggiungere i quarti di finale. L'Udinese non riesce ad andare così avanti, addirittura, dalla stagione 2013-2014. In quella stagione, i ragazzi di Guidolin riuscirono a sconfiggere 1-0 i nerazzurri di Milano grazie al gol di Maicosuel. Ai quarti di finale, ci fu la bella vittoria di San Siro contro i rossoneri per 1-2. Tuttavia, il percorso dei friulani terminò in semifinale per colpa della Fiorentina. Al ritorno i viola, con un netto 2-0, riuscirono a ribaltare il 2-1 dell'andata per i bianconeri. Ma vediamo la probabile formazione che scenderà in campo domani.