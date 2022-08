Notizie Udinese | Coppa Italia: ai sedicesimi i bianconeri sfidano il Monza

La stagione 2o22/23 ha ormai avuto inizio. Il 13 Agosto avrà anche inizio il campionato di Serie A e i ragazzi di mister Sottil saranno chiamati a fare l'impresa contro i Campioni d'Italia a San Siro. Sicuramente sarà tutt'altro che semplice, ma la famiglia Pozzo ha creato una squadra competitiva e in grado di mettere in difficoltà anche club di livello superiore. Tuttavia, nonostante manchino diversi giorni all'inizio del campionato, alcuni club sono già scesi in campo per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.