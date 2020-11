In programma mercoledì 25 novembre alle 17,30, allo stadio “Friuli” andrà in scena il match di Coppa Italia valido per il quarto turno, tra Udinese e Fiorentina. Il match sarà designato dall’arbitro Marco Serra, della sezione di Torino. Gli assistenti saranno Moro e Vono; quarto uomo Amabile. L’arbitro della gara, non ha precedenti né con l’Udinese e né con la Fiorentina.