La Fiorentina comunica che Ribery non ha riportato alcun tipo di lesione a carico dei flessori della coscia destra, in compenso, il giocatore sarà comunque rivalutato nei prossimi giorni.

Stando invece a Bonaventura, l’esame clinico ha escluso problematiche a carico della caviglia destra. Ciò non esclude, che il centrocampista sarà comunque sottoposto ad ulteriori controlli nelle prossime ore, in modo da valutare la sua eventuale disponibilità per la partita di coppa.