Udinese News – Quanto contano i quarti di Coppa ? Il dato storico

In tanti si chiedono che peso abbia la sfida di Giovedì contro l'Inter e quali siano le aspettative sul cammino friulano in Coppa Italia

Si avvicina sempre più la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia contro l'Inter. Mister Runjaic sta valutando chi schierare e per l'occasione ci potrebbe essere tanto turnover. Lo stesso potrebbe avvenire in casa neroazzurra. Stando alle indiscrezioni Inzaghi sembrerebbe pronto a far debuttare due giocatori: Josep Martinez e Palacios.