Notizie Udinese – Coppia che vince non si cambia. La conferma di Runjaic

Da diverse partita Runjaic ha adottato la coppia offensiva. Gli interpreti maggiori sono stati Lucca e Thauvin in procinto di riconferma

Lorenzo Focolari Redattore 25 dicembre - 11:27

Ad inizio stagione non c'erano dubbi: l'Udinese avrebbe giocato con tre punte. I giocatori arrivati in estate servivano per completare un tridente che avrebbe dovuto accompagnare la squadra per buona parte del campionato. Purtroppo o per fortuna il destino sa essere imprevedibile.

Dati gli infortuni di Sanchez ad inizio stagione e di Davis proprio un mese fa, Runjaic si è ritrovato a corto di personale per poter schierare il tridente offensivo. In aggiunta c'è stata anche un'emergenza difensiva in quanto il cantiere friulano debba tutt'ora essere finito di costruire. Tutto ciò ha portato il mister a schierare non più trio ma una coppia d'attacco rinfoltendo il centrocampo.

E così la necessità è stata fatta virtù e la prova è la gara contro la Fiorentina. Sia Lucca che Thauvin hanno messo a segno due reti pesantissime per l'economia del match, dimostrandosi essenziali per interpretare il duo d'attacco. Chissà se Runjaic tornerà a schierare un tridente in futuro, per adesso la coppia vincente non si cambia. Ecco le pagelle della scorsa partita: Fiorentina 1-2 Udinese | Le Pagelle<<<