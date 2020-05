Coronavirus, Iachini: “Il calcio ha bisogno di ripartire”

NEWS UDINESE – Le sorti del campionato italiano sono ancora incerte, se la Francia ha ufficializzato la sospensione definitiva della Ligue 1, le altre maggiori realtà europee sembrano indirizzate verso un’altra soluzione: quella di terminare la stagione. Nel frattempo ai microfoni di RAI Radio Uno è intervenuto l’ex allenatore dell’Udinese Giuseppe Iachini:

“Campionato? Non sarebbe giusto nei confronti di tutto quello che la gente sta passando pensare di assegnare il titolo stando alla classifica così com’è. Non trovo che nemmeno l’idea di uno scontro dirette sarebbe la più appropriata. La decisione ultima spetta agli organi competenti, ma se devo dire la mia gli unici scenari possibili sono tornare in campo, oppure chiudere tutto e aspettare che la situazione migliori drasticamente”.