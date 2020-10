Coronavirus, il CT Mancini spinge per la riapertura parziale degli stadi

Notizie Udinese

UDINE – Nel giorno del debutto stagionale per l’Italia di Roberto Mancini, il tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Con l’occasione il commissario tecnico ed ex calciatore, tra le varie di Lazio e Sampdoria, ha espresso il suo parare sulla situazione coronavirus in Italia e nel mondo del calcio. Per l’allenatore la questione è abbastanza sotto controllo da permettere a più di mille persone di tornare allo stadio. Una squadra come l’Udinese ne gioverebbe sicuramente. Il pubblico friulani potrebbe arrivare con il supporto dove i giocatori non arrivano con le gambe:

“Io penso e decido con la mia testa, certe situazioni non mi condizionano. La situazioni di oggi non è quella di marzo, anzi direi che l’Italia ora come ora è tra i Paesi organizzati meglio. Ci sono molti ottimisti, ma le cose non stanno andando male. Fosse per me permetterei a più persone di entrare allo stadio, infondo siamo all’aperto e si possono mantenere le giuste distanze. Le persone sono disposte a rispettare certe situazioni”.