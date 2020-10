Coronavirus, l’emergenza c’è ma per Abodi ci sono anche delle opportunità

UDINE – Intervenuto nell’evento Sportlab, il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi, ha parlato dell’importanza del pubblico negli stadi e della possibilità della costruzione di nuovi impianti sportivi al termine dell’emergenza sanitaria:

“La pandemia ci sta facendo riflettere e dovrebbe tirare fuori il meglio di noi. Al di là del semplice ottimismo, credo che questa crisi celi diverse opportunità. Quattro città hanno già in programma la costruzione di un nuovo stadi. Questa non può che essere una notizia positiva. Ciò non fa altro che sottolineare quanto sia importante la presenza del pubblico durante le manifestazioni sportive. Lo spettacolo non è solo in campo, ma anche sugli spalti. Non è un caso se in Liga i club che non riempiono adeguatamente gli stadi vengono multati. L’attuale stagione dev’essere quella delle consapevolezze. Il prodotto dipende dalla infrastrutture, servono progetti da Roma e da Milano per dare un’ulteriore scossa”.