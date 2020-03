Coronavirus, Pezzella: “Per me è stata un’influenza, ma per altri non è così”

NEWS UDINESE – L’ultima Udinese-Fiorentina di campionato verrà associata da molti come la partita del coronavirus. La sfida tra bianconeri e viola, disputata a porte chiuse, è stata l’ultima gara prima dello spot del campionato. Il friuli, una delle prima regioni pesantemente colpita dal virus, non ha risparmiato nemmeno diversi giocatori professionisti. German Pezzella ad esempio, capitano della Fiorentina, si è preso il Covid dopo la sfida proprio contro la formazione di Luca Gotti. Al Corriere di Firenze il difensore argentino ha raccontato la sua esperienza:

“Ora sto bene, ho avuto solo qualche sintomo del coronavirus. Niente di troppo allarmante. Quando ho cominciato a sentire di avere la febbre e la tosse, ho pensato ai miei compagni di squadra e ho capito che mi era venuto il Covid. L’ho affrontata come una semplice influenza, ma è evidente che per tante persone è tutt’altro che un malanno stagionale. Quando torniamo ad Udine lo facciamo con il magone. Tuttavia sappiamo quando sia sbagliato collegare le due cose. Non credo che l’Italia abbia sottovalutato il virus. Era una novità e nessuno sapeva come poterlo affrontare. Difficile pensare al calcio ora, so solo che quando riprenderà dovrà essere garantita la salute di tutti”.