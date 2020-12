Corriere dello Sport: “Gomez verso la panchina contro l’Udinese

L’Atalanta dopo il pari di Champions League contro il Midtjylland, si rituffa sul campionato dove farà visita all’Udinese. Nell’intervallo della gara contro i danesi ci sarebbe stato un diverbio tra Gomez e Gasperini. Secondo il Corriere dello Sport la situazione sarebbe rientrata. In vista del match dello stadio Friuli ci sarà l’avvicendamento di Sportiello tra i pali al posto di Gollini non al meglio. Gasperini non potrà contare su Lammers e Miranchuk entrambi out per infortunio. Nonostante ciò Gomez potrebbe partire dalla panchina.