Corriere dello Sport: “Politano fa urlare il Napoli”

L’Udinese cede al Napoli solo nel recupero. Con il gol bellissimo di Politano che segna il 2-1 nel recupero, i friulani lasciano ottime sensazioni per l’obbiettivo salvezza. Questa l’analisi della gara sulle pagine del Corriere dello Sport: “C’è un dominio statistico indiscutibile che a Gattuso sembra vano (24 tiri contro 4 e un 68% di possesso); c’è la percezione di un carattere che Gotti, mettendoci la faccia per quel che può, accoglie per sentirsi sempre più distante dal terzultimo posto (che rimane lontano grazie al Genoa); ci sono illuminazioni e prodezze, magìe di Musso e Ospina che poi restano lì, piegate da quel capolavoro che Politano disegna con il suo sinistro sino all’incrocio dei pali altrui, dove neppure un angelo può arrivare”.