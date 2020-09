Corriere di Verona: “Muscoli per l’Hellas, arriva Barak dall’Udinese”

Nuovo rinforzo per il centrocampo dell’Hellas Verona. Il tecnico Juric avrà a disposizione il centrocampista ceco Antonin Barak arrivato dall’Udinese. Dopo essere stato vicino a Parma e Torino l’Hellas si è inserita improvvisamente per portarlo in gialloblu. Ufficiale da ieri il passaggio in prestito dal club friulano. Dopo il prestito al Lecce, Barak è rientrato a Udine ma il feeling con il tecnico Gotti non è mai sbocciato. Ecco il titolo del Corriere di Verona dedicato all’acquisto di Barak: “Muscoli per l’Hellas, arriva il ceco Barak. Domani l’esordio“.