Notizie Udinese – Il Corriere è sicuro: deciso il centrocampo titolare

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco. Dall'altra parte, però, ci sarà una società pronta per mettere in difficoltà i bianconeri, stiamo parlando del Sassuolo di Alessio Dionisi. Una squadra compatta e che gioca un ottimo calcio spettacolare e votato all'attacco. Gli uomini di Sottildovranno dare il massimo per poter continuare il filotto di risultati positivi. Nel frattempo, il mister, sembra aver sciolto i dubbi in vista del prossimo incontro di campionato. I due titolari a centrocampo sono stati decisi definitivamente.