News Udinese | È corsa a due per Sottil: Salernitana in pole position

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, però è la Salernitana ad essere in vantaggio. Il club campano sta considerando vari cambiamenti per la prossima stagione. La questione del nuovo direttore sportivo è ancora in fase di valutazione, anche a causa delle diverse offerte ricevute dal club. Per quanto riguarda la scelta del prossimo allenatore, Inzaghi e Sottil sono in cima alla lista delle preferenze, mentre Aquilani rappresenta un'opzione qualora si decidesse di puntare su un profilo più giovane.