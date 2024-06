Mercato Udinese | Corsa a tre per Perez del Betis: ci sono anche i friulani

L'Udinese è da sempre una squadra attenta ai giovani del panorama mondiale. Negli anni si sono susseguiti diversi talenti che hanno lasciato Udine per top club. Ora i friulani vogliono continuare il percorso iniziato anni fa. Infatti, stando a quanto rivelato da Relevo, tra le squadre italiane interessate ad Alex Perez ci sarebbero anche i bianconeri. Il prodotto del settore giovanile del Betis Siviglia, classe 2006, sarebbe seguito anche da due top team in Italia come Roma e Inter. Staremo dunque a vedere chi avrà la meglio tra le tre compagini e se, eventualmente, Perez si muoverà da Siviglia. Il suo contratto con gli andalusi scade nel 2025.