Mercato Udinese – Corsa a tre per un centrocampista! Il punto attuale

La Cremonese è interessata a Floriani Mussolini e ieri ha compiuto un ulteriore passo nella trattativa, cercando di raggiungere un accordo con la Lazio. La squadra neopromossa in Serie A offre un prestito a pagamento con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Fabiani, però, sta valutando la proposta e ha rinviato la scelta di qualche giorno, non avendo ancora accettato l'offerta del club grigiorosso. La Lazio desidera mantenere un diritto di controriscatto, non intende perderlo. È stato tracciato un piano di sviluppo ideale per il giovane esterno, originario di Formello, che a gennaio compirà 22 anni. Ha trascorso una stagione in C con il Pescara, un'altra in B con la Juve Stabia e ora ci sono diverse opportunità. Romano Floriani Mussolini potrebbe trasferirsi in Serie A con la Cremonese per ritornare alla Lazio nell'estate del 2026 con un'esperienza completa, oppure potrebbe dirigersi verso l'Inghilterra: il Watford è interessato a lui e l'Udinese lo prenderebbe inizialmente per poi girarlo (dopo averlo fatto scendere in campo almeno una volta in campionato) al club affiliato alla galassia Pozzo.