Udinese | Corsi: “Avremmo firmato col sangue per essere qui a giocarcela”

“E’ una partita importante, molto. Ma per come stanno le cose non detto che sia decisiva. E a mio avviso non dobbiamo appesantirla di quanto già lo sia. La prestazione contro la Lazio deve darci convinzione. Ci è mancata solo la concretezza ma in questa stagione ci sono capitate partite in cui abbiamo sofferto molto ed altre dove siamo riusciti a segnare tre reti ad avversarie dirette oppure ad altre più importanti. Se quattro mesi fa, mica una vita, ci avessero detto che saremmo stati qui a giocarci la permanenza in serie A negli ultimi 180 minuti di campionato padroni del nostro destino avremmo firmato con il sangue. C’è soltanto un modo per vivere l’avvicinamento a partite come ci aspetta a Udine: cercando di dare il meglio giorno per giorno e comunque di attese così in questi anni ne ho vissute assai, alcune decisamente peggiori”.