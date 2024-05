Udinese-Empoli 1-1 | Corsi: “Il rigore e il gol annullato sono episodi gravi”

Ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Corsi ha parlato degli episodi arbitrali in occasione del match contro l'Udinese. Il presidente dell'Empoli li ha giudicati ampiamente a sfavore dei toscani: “Non abbiamo tempo di piangerci addosso. Dobbiamo vedere la partita con la Roma come un’opportunità, vivendo la settimana alla ricerca di risorse fisiche e mentali. Il mio giudizio sugli episodi conta il giusto, non siamo nelle condizioni di alzare la voce e portare risultati come fanno altri, in questo momento non abbiamo tempo e non è neanche giusto.