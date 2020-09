Oggi a Coverciano è iniziato il corso per allenatori UEFA A. Il corso avrà una durata di per otto settimane con 192 ore totali di programma didattico. Tanti ex calciatori che hanno partecipato e parteciperanno con l’aspirazione di diventare allenatori di Serie A e B. Due ex calciatori e ex capitani dell’Udinese erano presenti, due ex compagni ma ancora molto amici si tratta di Maurizio Domizzi e Antonio Di Natale. Con la speranza di vederlo presto in panchina.