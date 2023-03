Cosa manca all’Udinese per raggiungere la Conference League

I friulani tornano a vincere. Sottil tira un grandissimo sospiro di sollievo. Adesso non bisogna fermarsi: la Conference non è solo un sogno

Redazione

Le chiacchiere stanno a zero. L'Udinese, finalmente, è tornata a vincere. Sottil si è fatto sentire e, dopo aver alzato la voce, è riuscito a far arrivare il messaggio ai suoi ragazzi. La prima regola è non prendere gol e questo ormai l'abbiamo appurato. La seconda, però, è farne uno in più dell'avversario. Contro l'Empoli sono arrivati 3 punti di fondamentale importanza perché fino a quando la matematica lo consentirà, l'Udinese farà il possibile per cercare di raggiungere il sesto posto. Qualcuno ha detto Conference League?

Esatto, deve essere questo l'obiettivo dei bianconeri e per raggiungerlo bisogna vincere. I friulani sono momentaneamente noni a quota 35 punti. L'Atalanta, sesta, è ferma a quota 42 dopo la sconfitta contro l'armata di Luciana Spalletti. 7 punti sono tanti ma nel calcio nulla è impossibile. Fari puntati anche, e soprattutto, sugli altri bianconeri. I ragazzi di Allegri, in attesa di conoscere il verdetto definitivo riguardante i 15 punti di penalizzazione, lotteranno ogni partita come se fosse l'ultima per recuperare il distacco causato dalla penalità. In questo momento anche Chiesa e compagni sono fermi a quota 35. Il calendario è fitto e non sorride all'Udinese ma poteva andare decisamente peggio.

Il prossimo match, in programma sabato 18 marzo alle ore 20:45, vedrà l'Udinese scendere in campo contro gli attuali Campioni d'Italia in carica. Subito dopo sarà il turno del Bologna, che ha appena fermato i biancocelesti di Sarri al Dall'Ara. Dopo sarà il turno di Monza, Roma e Cremonese. Nulla è impossibile. Sottil ci crede e si gioca il prolungamento del contratto. Becao ha fatto un gran gol ma i tifosi continuano a chiedersi che fine abbia fatto Beto. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Ecco le pagelle (senza filtri) della nostra redazione: sei d'accordo con i nostri voti? <<<