Notizie Udinese – Cosa rappresenta la sfida contro il Parma? L’analisi

L’Udinese ha subito una brutta sconfitta contro il Bologna di Italiano e non ci sono molti alibi a cui appellarsi. Tra i principali responsabili c’è Runjaic. Non tanto per aver sostituito Zaniolo e Davis, quanto per il fatto che se la sua squadra entra in totale confusione come se fosse di una lega inferiore rispetto al Bologna. L'approccio mentale non è stato dei migliori nel secondo tempo e le gambe dei calciatori bianconeri ne hanno risentito, con troppe seconde palle vinte dai felsinei e diverse amnesie in difesa, oltre al fatto che il centrocampo ha mostrato segni di sonnolenza.