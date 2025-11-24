Notizie Udinese – Cosa rappresenta la sfida contro il Parma? L’analisi

L’Udinese ha subito una brutta sconfitta contro il Bologna di Italiano e non ci sono molti alibi a cui appellarsi. Tra i principali responsabili c’è Runjaic. Non tanto per aver sostituito Zaniolo e Davis, quanto per il fatto che se la sua squadra entra in totale confusione come se fosse di una lega inferiore rispetto al Bologna. L'approccio mentale non è stato dei migliori nel secondo tempo e le gambe dei calciatori bianconeri ne hanno risentito, con troppe seconde palle vinte dai felsinei e diverse amnesie in difesa, oltre al fatto che il centrocampo ha mostrato segni di sonnolenza.
I giocatori di Runjaic devono rialzare la testa e la sfida di Parma, seppur lontana, può servire a tale scopo
In sintesi, è necessario un cambiamento. Sabato si gioca in trasferta al Tardini contro un Parma. Runjaic dovrà preparare la squadra in modo adeguato. Secondo i giornali locali, sarà difficile che Kristensen venga schierato fin dall’inizio.
È prematuro parlare di formazione, ma riteniamo che ci voglia ancora tempo per vedere Kristensen nella formazione titolare; è più verosimile che venga utilizzato due giorni dopo a Torino contro la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia. Le ultime di mercato:Iker Bravo ai saluti? Ecco le squadre interessate <<<
