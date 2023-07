Udinese – Si costruisce il nuovo team bianconero / La rassegna stampa

L'Udinese continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. In queste ore e nelle precedenti giornate sono arrivate delle notizie molto importanti, ma quella che la fa da padrona su tutte le altre è senza ombra di dubbio il rinnovo del calciatore spagnolo Gerard Deulofeu .

Ieri in conferenza è stato annunciato il suo prolungamento per due stagioni e di conseguenza ancora tre con la maglia dei bianconeri sulle spalle. Un vero e proprio coupe de teatre per una squadra che adesso ha dimostrato di voler puntare alla parte sinistra della classifica.