Udinese – Il countdown è finito, domani si gioca / Rassegna stampa

Non c'è più tempo da aspettare, domani si scende sul campo da gioco e bisogna onorare fino all'ultimo secondo la casacca bianconera. La sfida contro i bianconeri di Max Allegri servirà soprattutto per l'onore, anche perché il match sia con la vittoria che con la sconfitta dovrebbe non cambiare nulla in quella che è una classifica generale già scritta.