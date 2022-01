Udinese – Ennesima assemblea di Lega e la situazione in casa bianconera

La Serie A si trova in un momento tutt'altro che semplice . Sono diverse le squadre sommerse dalle positività e diventa difficile riuscire a gestire tutto al meglio. Troppe situazioni differenti rendono impossibile un'uniformità di giudizio, motivo per cui la Lega Calcio ha preso delle decisioni drastiche.

Per poter rinviare la partita non basta più l'intervento delle varie ASL. Bisogna avere meno di tredici giocatori disponibili (di cui due portieri) tra prima squadra e primavera. In questo modo, rinviare, un qualsiasi incontro diventa praticamente impossibile.