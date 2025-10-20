Cremonese 1-1 Udinese | Le dichiarazioni di Zaniolo: “Meritavamo di più…”

Si è conclusa da pochi istanti la sfida di campionato tra l’Udinese di Mister costa Runjaić e la Cremonese di Davide Nicola. Alla fine dei 90 minuti ha preso parola il protagonista assoluto di questo incontro stiamo parlando di Nicolò Zaniolo ed ecco le sue dichiarazioni.

“Ci tenevo a dedicare il gol alla mia famiglia, sono tutte persone che mi sono sempre accanto anche quando le cose non vanno bene. Sono molto felice per loro ma anche per me. È stata una rivincita rispondendo direttamente alle critiche. Un modo per cancellare il gol divorato contro il Cagliari. Al momento come squadra stiamo raccogliendo meno di quanto meriteremmo”. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine del match. Le pagelle di Cremonese-Udinese <<<