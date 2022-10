Cremonese-Udinese / La fotogallery del match: ecco i momenti decisivi

Si è conclusa da qualche minuto la partita tra i bianconeri guidati da Andrea Sottil e i grigiorossi di Massimiliano Alvini. Una partita di grande intensità in cui l'Udinese (probabilmente) meritava qualcosa sotto il punto di vista del risultato. Nel complesso resta una buonissima prestazione da parte dell'Udinese che torna a fare punti dopo un arresto in campionato ed uno in Coppa Italia.