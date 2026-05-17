Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra la Cremonese di Giampaolo e l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Ecco il commento
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Una sfida di primissimo livello al BluEnergy Stadium, con una delle due squadre che si giocava una stagione in novanta minuti o meglio centottanta contando l'ultima giornata di campionato. Passiamo al commento delle due frazioni.
IL COMMENTO DEL PRIMO TEMPOUna prima frazione di gioco che riceve il grande scossone dopo soli nove giri di lancette. Lancio lungo per Jamie Vardy che prende il tempo a tutta la difesa e trova la rete che vale il vantaggio per il club che si trova all'ombra del Torrazzo. Da quel momento in poi, l'Udinese prova ad alzare i giri del motore ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso se non per il rigore annullato intorno alla mezz'ora. Atterrato Kabasele, ma decisione corretta del VAR che annulla tutto.
IL SECONDO TEMPOSeconda frazione di gioco che inizia sulla falsa riga del primo tempo, con l'Udinese che mantiene il pallino del gioco ma senza mai riuscire a far malo al suo avversario. La Cremonese rischia anche di trovarsi in superiorità numerica per via di un'espulsione assegnata a Kamara. La revisione VAR, però, conferma l'assenza di tutti i quattro criteri per il rosso diretto e di conseguenza si fa un passo indietro con la squadra che resta in 11 vs 11 senza riuscire mai a mettere in difficoltà gli avversari.
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