Cremonese 1-1 Udinese | Il top ed il flop del match: delude Karlstrom

Appena terminata la Sfida di campionato tra l’Udinese e la Cremonese di Mister Davide e Nicola, una partita complessa sotto molti punti di vista Ma chi ha visto i bianconeri portare comunque a casa un punto fondamentale adesso non perdiamo altro tempo e passiamo al top ed il flop di questo incontro di campionato.
Il top—
Il calciatore che più di tutti si è messo in mostra nel corso di questo incontro di campionato e senza ombra di dubbio Nicolò Zaniolo. Una partita di assoluto spessore coronata con la prima rete in campionato per la squadra di Udine
Il flop—
Per un calciatore che sorprende, ce n’è un altro che delude e delude più che altro per i grossolani errori e la lentezza nella manovra.stiamo parlando di Jesper Karlstrom Una prestazione opaca da parte di quello che è la mente del centrocampo dell’Udinese. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine del match <<<
