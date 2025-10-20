mondoudinese udinese news udinese Cremonese 1-1 Udinese | Il top ed il flop del match: delude Karlstrom

terminata la sfida di campionato tra l’Udinese e la cremonese. Ecco il top ed il flop di questo incoTerminato in pareggio.
Appena terminata la Sfida di campionato tra l’Udinese e la Cremonese di Mister Davide e Nicola, una partita complessa sotto molti punti di vista Ma chi ha visto i bianconeri portare comunque a casa un punto fondamentale adesso non perdiamo altro tempo e passiamo al top ed il flop di questo incontro di campionato.

Il top

Il calciatore che più di tutti si è messo in mostra nel corso di questo incontro di campionato e senza ombra di dubbio Nicolò Zaniolo. Una partita di assoluto spessore coronata con la prima rete in campionato per la squadra di Udine

Il flop

Per un calciatore che sorprende, ce n’è un altro che delude e delude più che altro per i grossolani errori e la lentezza nella manovra.stiamo parlando di Jesper Karlstrom Una prestazione opaca da parte di quello che è la mente del centrocampo dell’Udinese. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine del match <<<

