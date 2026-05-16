La sfida tra Udinese e Cremonese è alle porte, non perdiamo un secondo ed ecco tutte le dichiarazioni del tecnico Kosta Runjaic.

Arriva l’ultima in casa?

Senza Zaniolo, ci sarà spazio per Gueye?

”Non commento le voci che stanno circolando nelle ultime ore. La Cremonese sappiamo che ha un bisogno urgente di punti, quasi disperato. Noi abbiamo raggiunto i 50, che era il nostro obiettivo ma il campionato non è terminato. Ci aspettiamo una partita intensa contro i grigiorossi e daremo il massimo”.“Sappiamo che dovremo fare a meno di Nicolò Zaniolo. Stiamo pensando a come sostituirlo e sopratutto a chi mettere in campo, visto che potrebbe tornaredal primo minuto. Non dimentichiamo che c’è anche Buksa che arriva da una rete a Cagliari e va fatta una scelta con Gueye anche lui ha fatto gol lo scorso sabato”.