Cremonese-Udinese / Le pagelle di MondoUdinese.it: troppa confusione

La sua è una partita incredibile, visto che non viene quasi mai chiamato in causa, ma nell'unica occasione per la Cremonese sfoggia tutta la sua classe. Stiamo parlando del tiro di Buonaiuto che al novanta percento avrebbe dato il vantaggio ai grigiorossi, ma lui da vero e proprio gatto si allunga e la sposta in calcio d'angolo. Sempre presente.