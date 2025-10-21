Cremonese 1-1 Udinese | Mister Nicola: “Ottenuto meno di quanto creato”

La Cremonese e l'Udinese si sono date battaglia dal primo all'ultimo istante. Ecco tutti i dettagli su Davide Nicola e su mister Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 21 ottobre - 00:01

La Cremonese e l'Udinese si sono date battaglia dal primo all'ultimo istante. Ecco tutti i dettagli su Davide Nicola e su mister Runjaic con le dichiarazioni del tecnico del team lombardo.

Contento del solo punto conquistato? — "Detto in questo modo sembra essere una cosa di poco conto (ride, ndr). In realtà oggi un punto non era affatto scontato contro una squadra ostica e difficile da affrontare. Stasera posso dire che abbiamo anche creato molto e soprattutto raccolto molto meno di quanto messo sul campo da gioco".

Il punto su Vazquez — "Ci sono calciatori che con le loro qualità alzano sicuramente la media e di conseguenza fanno la differenza. Ci sono elementi che sanno accendere il match. Io ho bisogno di tutti e questa è una stagione che va lavorata giorno dopo giorno".

