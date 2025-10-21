La Cremonese e l'Udinese si sono date battaglia dal primo all'ultimo istante. Ecco tutti i dettagli su Davide Nicola e su mister Runjaic con le dichiarazioni del tecnico del team lombardo.
mondoudinese udinese news udinese Cremonese 1-1 Udinese | Mister Nicola: “Ottenuto meno di quanto creato”
udinese
Cremonese 1-1 Udinese | Mister Nicola: “Ottenuto meno di quanto creato”
La Cremonese e l'Udinese si sono date battaglia dal primo all'ultimo istante. Ecco tutti i dettagli su Davide Nicola e su mister Runjaic
Contento del solo punto conquistato?—
"Detto in questo modo sembra essere una cosa di poco conto (ride, ndr). In realtà oggi un punto non era affatto scontato contro una squadra ostica e difficile da affrontare. Stasera posso dire che abbiamo anche creato molto e soprattutto raccolto molto meno di quanto messo sul campo da gioco".
Il punto su Vazquez—
"Ci sono calciatori che con le loro qualità alzano sicuramente la media e di conseguenza fanno la differenza. Ci sono elementi che sanno accendere il match. Io ho bisogno di tutti e questa è una stagione che va lavorata giorno dopo giorno".
Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match. Ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Cremonese-Udinese <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA