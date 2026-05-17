La Cremonese si prende tre punti fondamentali e continua a coltivare un'incredibile sogno salvezza. I dettagli e i voti assegnati all'Udinese
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Maduka Okoye
Prova attenta in cui non viene quasi mai chiamato in causa. Può poco e nulla sulla rete che porta alla vittoria dei grigiorossi di Cremona.
Voto: 6
Thomas Kristensen
Il difensore offre una prestazione solida al di fuori della rete che vale una stagione intera per il team di Cremona. Nel complesso un buon match.
Voto: 6
Christian Kabasele
Un taglio che costa carissimo per il calciatore belga. Jamie Vardy prende il giusto tempo e si trova a tu per tu con Maduka Okoye, punendo i bianconeri di Udine.
Voto: 5
Oumar Solet
Il difensore centrale francese offre l'ennesima buona prova del suo campionato. Calciatore che continua a fare grandi passi in avanti ed ha un futuro sempre più scritto.
Voto: 6,5
Juan Arizala
La vera sorpresa di giornata, visto che parte dal primo per la sua prima volta da quando è arrivato in quel di Udine. Calciatore che deve ancora crescere a trovare continuità.
Voto: 5,5
Lennon Miller
Queste sono le partite in cui si deve mettere in mostra, soprattutto con uno sguardo al suo immediato futuro. Nel complesso una prova sufficiente, senza però giocate che fanno stropicciare gli occhi.
Voto: 6
Jesper Karlstrom
Il centrocampista prova a guidare una squadra che sembra essere quasi allo strenuo delle sue forze. Una partita in cui il comandante non è riuscito a comandare come suo solito.
Voto: 5,5
Arthur Atta
Le azioni offensive partono tutte dai suoi piedi ed anche le uniche giocate pericolose di una giornata abbastanza soporifera al BluEnergy Stadium.
Voto: 6
Hassane Kamara
Rischia il rosso, ma soprattutto mette a referto una prestazione in cui risulta troppo spesso in affanno. Sicuramente rivedibile.
Voto: 5
Adam Buksa
Se segna la sua prova è ottima, ma se non trova la rete diventa anche difficile da giudicare. Un calciatore che vive solo per la rete.
Voto: 5
Keinan Davis
Torna titolare, ma offre una prestazione al di sotto delle aspettative dopo un grande ingresso contro il Cagliari. Ci si aspettava indubbiamente qualcosa in più.
Voto: 5,5
Mister Kosta Runjaic
Una prova opaca dopo la grande prestazione contro il Cagliari. Una squadra che deve ancora trovare la continuità per sognare in grande.
Voto: 5
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