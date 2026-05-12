La notizia dell'ultimo periodo per la Cremonese e soprattutto per l'Udinese è quella che riguarda un difensore centrale decisamente molto interessante come Federico Baschirotto. Il calciatore si è dovuto fermare per una lesione muscolare e di conseguenza ha messo la parola fine sulla sua stagione con largo anticipo. Una notizia tutt'altro che positiva per mister Gianpaolo soprattutto in vista di un finale che farà capire se la società potrà continuare la sua storia in Serie A o se dovrà ripartire dalla cadetteria. Adesso c'è da capire quale potrebbe essere la difesa titolare nel corso del prossimo incontro di campionato. Ecco tutti i dettagli sul calciatore pronto a prendere il posto del difensore italiano ex Lecce.

Il sostituto del difensore centrale

Pezzella e Zanoli

Una difesa a quattro che vede un calciatore su tutti sicuro della maglia da titolare e stiamo parlando di Sebastiano Luperto. Al suo fianco la scelta sembra essere chiara, visto che dovrebbe toccare a Bianchetti che già si è messo in mostra con buone prestazioni nel corso di quest'annata ed è sempre stato tra i più presenti sia con Davide Nicola che con il nuovo coach. All'Udinese non cambierà molto, visto che dovrà ugualmente fare la sua partita.