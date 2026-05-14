La sfida tra l'Udinese e la Cremonese si sta avvicinando a grandissimi passi. Una partita molto interessante e in cui il club lombardo si gioca tantissimo del suo immediato futuro. Due giornate alla fine e un punto da recuperare sul Lecce per conquistare definitivamente la salvezza finale. Una piccola impresa, soprattutto per via di una seconda parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio quelli che sono i precedenti tra le due parti, ecco le ultime e soprattutto i dodici scontri che ci sono stati tra i due team come sono andati.

Dodici precedenti tra le due parti

Jamie Vardy e Christian Kabasele

Dodici i precedenti come citato in precedenza, al momento le vittorie dei bianconeri sono tre mentre una sola quella della Cremonese anche se il risultato più presente è il pareggio con ben sette risultati conquistati nel corso di quest'annata. L'ultima sfida disputata al BluEnergy Stadium regala ricordi indubbiamente positivi, visto che si parla di un tre a zero a referto per l'Udinese con le reti di Nehuen Perez, Isaac Success e Lazar Samardzic. Non possiamo fare altro che attendere il fischio d'inizio fissato per questa domenica sera.