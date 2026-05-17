La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e la Cremonese di coach Giampaolo si sta avvicinando a grande velocità. Una partita di primo livello con il club bianconero che ha grande voglia di continuare a fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco. I 50 punti sono il primo obiettivo, ma non per questo le prossime due partite vedranno un'Udinese che tira indietro la gamba e il tutto è stato specificato anche da coach Kosta Runjaic in conferenza stampa. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle scelte dei due tecnici con quelle che potrebbero essere le probabili formazioni. Grande novità in attacco per i friulani, che avranno la possibilità di rivedere dal primo minuto Keinan Davis dopo uno spezzone in quel di Cagliari.

Le probabili formazioni

Franco Vazquez ed Oumar Solet

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zarraga, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Gueye, Davis. All. Runjaic

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo

Nessuna grande sorpresa, se non la possibile titolarità di un Idrissa Gueye sempre più al centro del progetto dei bianconeri. Il ballottaggio con Buksa è apertissimo e noi non possiamo fare altro che attendere l'uscita delle formazioni ufficiali.