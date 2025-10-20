Cremonese 1-1 Udinese | Mister Runjaic: “Tutte e due potevano vincere”

La Cremonese e l'Udinese si sono date battaglia sul campo da gioco. Ecco le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic al termine dell'incontro

Mister Kosta Runjaic ha fatto il punto dopo il pareggio in trasferta sul campo della Cremonese. Una partita di assoluto spessore tra due squadre che hanno provato a vincere in tutti i modi. Logicamente non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni del coach bianconero.

"Prima di tutto se si prende gol in trasferta dopo quattro minuti è tutto tranne che facile. La Cremonese non dimentichiamo che è una squadra esperta. Nella ripresa entrambe le squadre potevano trovare la vittoria".

Il 3-5-2 è la certezza?

"Un modulo che usiamo spesso, quest'anno praticamente sempre tranne per la sfida contro il Milan di mister Allegri. Io al momento mi sento più sicuro con il 3-5-2. Soprattutto in questo periodo visto che abbiamo fuori Thomas Kristensen e soprattutto Palma è un giovane che sta ancora imparando".