Dopo una lunghissima tiritera sembra essere arrivato il momento di pianificare la prossima giornata di campionato. Le date ufficiali sono state scritte definitivamente ieri sera, con tutti i match per la Champions League che inizieranno mezz'ora prima del dovuto (più precisamente alle ore 12:00). Per l'Udinese non cambia niente, visto che la sfida in programma alle 20 e 45 è stata confermata e proprio in questi istanti è stato annunciato il direttore di gara. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla scelta da parte della Lega e su chi dirigerà questo delicato scontro tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e la Cremonese di Giampaolo.

La scelta del direttore di gara

Fischietto arbitro

La Lega ha comandato in questi istanti la designazione arbitrale. Di conseguenza il direttore di gara prescelto è il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Berti e Vecchi, mentre il quarto uomo designato è Ferrieri Caputi. Al VAR ed il suo assistente, saranno Marini e Cosso. L'Udinese sa che quella di questa domenica è una partita decisamente complessa, contro un team che ha bisogno di punti per conquistare la salvezza definitiva. Sicuramente ci si aspetta un match dalla grande attenzione.