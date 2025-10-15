mondoudinese udinese news udinese Cremonese-Udinese | Scelto il direttore di gara del match: tutti i dettagli

Cremonese-Udinese | Scelto il direttore di gara del match: tutti i dettagli

La Lega Serie A assieme all'Associazione Arbitri ha comunicato quello che sarà il direttore di gara del prossimo incontro di campionato
L'Udinese si avvicina sempre di più al ritorno sul campo da gioco. La società bianconera non vede l'ora di poter tornare a dire la sua e soprattutto conquistare la vittoria che manca dal match di Coppa Italia contro il Palermo. Serve un'ottima prestazione, ma intanto andiamo a leggere le designazioni arbitrali per la sfida contro la Cremonese che andrà a chiudere la prossima giornata di Serie A.

Il direttore di gara prescelto sarà Fabbri della sezione di Ravenna, al suo fianco ci saranno gli assistenti Barone e Biffi. Come quarto uomo è il turno di Zanotti ed al VAR spazio per La Penna. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Tutti i dettagli sul possibile colpo dal Genoa <<<

