Cremonese-Udinese | Scelto il direttore di gara del match: tutti i dettagli

La Lega Serie A assieme all'Associazione Arbitri ha comunicato quello che sarà il direttore di gara del prossimo incontro di campionato

Il direttore di gara prescelto sarà Fabbri della sezione di Ravenna, al suo fianco ci saranno gli assistenti Barone e Biffi. Come quarto uomo è il turno di Zanotti ed al VAR spazio per La Penna. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Tutti i dettagli sul possibile colpo dal Genoa <<<