Notizie Udinese | Criscitiello sicuro: “Cioffi in viaggio verso Udine”

Sembra sempre più vicino il ritorno di Gabriele Cioffi sulla panchina dell'Udinese. Dopo l'ennesimo pareggio il futuro di Andrea Sottil alla guida dei bianconeri non sarebbe così sicuro tanto che la dirigenza sta pensando a un cambio. Secondo quanto riporta il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, Cioffi è già in viaggio verso Udine e ci sarebbe già l'accordo per il suo ritorno in Friuli.