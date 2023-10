Udinese | Criscitiello: “Sottil è responsabile. Ora deve trovare soluzioni”

Fiducia a Sottil, sarebbe questa la decisione dello stato maggiore dei friulani. Nessun cambio alla sosta, allenatore confermato almeno fino alla sfida interna con il Lecce. A commentare questa scelta e il rendimento della squadra in questo avvio di stagione è stato Michele Criscitiello, direttore di Sporitalia. Queste le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: "Zero vittorie in otto partite non è cosa da Udinese. Se fossi un dirigente una partenza così non mi farebbe stare affatto tranquillo. Hai affrontato squadre alla portata e lo stesso non sei riuscito a centrare una vittoria. È la prima volta che sono veramente preoccupato. Partire così è pericoloso, questa può essere un'annata sfortunata. Ci sarà da stringere i denti".