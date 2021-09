News Udinese – Seria crisi in attacco? / Intanto l’ex…

La partita giocata ieri è stata la terza senza una realizzazione. La società inizia a pensare ed è crisi offensiva

Il momento per la società guidata ed allenata dal mister Luca Gotti non è dei migliori . Tre sconfitte negli ultimi sette giorni, sei gol presi e soprattutto nessuno segnato. Bisogna rialzarsi il prima possibile perché si rischia in pochissimo tempo di sprofondare in classifica. Basti pensare che dal settimo posto si è già passati ad un tredicesimo . Vero che la classifica è ancora cortissima, ma rischiare il meno possibile è fondamentale. Ecco un'analisi sul perché il team di Giampaolo Pozzo stia segnando così poco . Urge una soluzione.

Dopo una partenza funambolica con sei gol in tre incontri, non ne sono arrivati per altri tre match. La squadra bianconera sta cercando in tutti i modi una soluzione. Probabilmente per Beto ci vuole ancora del tempo, perché le doti le abbiamo viste nei primi due match, ma i meccanismi non sono ancora perfettamente oleati. Per Deulofeu probabilmente bisogna fare di più, perché tutte le volte che si allarga e gioca da esterno diventa una vera e propria minaccia per tutte le difese. Probabilmente il cambio di ruolo potrebbe essere la soluzione. Infine c'è il jolly Nacho Pussetto, che fortunatamente garantisce il suo rendimento in quasi tutti i ruoli dell'attacco. Resta un mistero Isaac Success. Nel frattempo un ex si sta divertendo a suon di gol. Ecco di chi parliamo.