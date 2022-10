News Udinese | Crisi De Paul: sarà addio all’Atletico dopo il Mondiale?

Il centrocampista argentino è ai ferri corti con Simeone e valuta il trasferimento già a gennaio, quando tornerà dal Mondiale in Qatar

Redazione

Mentre l'Udinese continua a sbalordire in questo avvio di stagione, un suo ex di caratura internazionale sta affrontando un periodo difficile. Come si sa, non è mai sbocciato l'amore tra Rodrigo De Paul e l'Atletico Madrid. Il centrocampista argentino, che aveva lasciato Udine due stagioni fa per la somma di 26 milioni di euro, ha avuto problemi di ambientamento in Castilla sin dal primo momento.

Alle prestazioni tutt'altro che esaltanti si è aggiunta nelle ultime settimane la polemica generata da una sua foto a un evento musicale a Miami, pubblicata in un giorno di permesso concesso dal club per motivi familiari (il padre è malato). Il giocatore, che era reduce dagli impegni con l'Argentina, è tornato in ritardo a Madrid e non è stato convocato per la partita contro il Siviglia. Ha fatto parte della lista per la trasferta di Bruges e poi per il match contro il Girona ma ha visto entrambe le partite dalla panchina.

Sirene dall'Italia

Il club ha optato per la riservatezza su questa questione sperando di risolverla dall'interno ma una cosa sembra chiara. L'ex Udinese non rientra nei piani di Simeone. È in questo contesto che torna caldo il nome di De Paul in orbita Vecchia Signora. L'argentino è da sempre un pallino della dirigenza piemontese e viste le difficoltà in quel settore di gioco potrebbe farci più che un pensierino. Per l’argentino i Colchoneros hanno fissato il prezzo sui 30 milioni. L’ingaggio attualmente percepito è di 3,5 milioni di euro netti a stagione. potrebbe quindi esserci ancora futuro per De Paul in Serie A, sempre con i colori bianconeri addosso. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita non puoi perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera. Ecco le valutazioni assegnate dopo il grande incontro di ieri pomeriggio. Le pagelle di Lazio-Udinese <<<