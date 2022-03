Notizie Udinese – La crisi non è finita / Ormai non segna più

Il giocatore bianconero non riesce più a trovare la continuità dei primi tempi. Il digiuno inizia ad essere importante

Come si può ben capire dall'immagine in evidenza dell'articolo, il giocatore al centro del discorso è il centravanti bianconero Norberto Betuncal Gomes anche detto Beto. Arrivato quest'estate e dopo una prima parte di stagione molto interessante, il giocatore bianconero sembra essersi perso. Ora la sua mancanza dal gol inizia a diventare veramente molto pesante sia personalmente che anche ai danni della squadra. Diverse volte le sue reti hanno tolto (le famose) castagne dal fuoco, motivo per cui bisogna trovare una soluzione e ricominciare a fare la differenza a tutto tondo, proprio come nella prima parte di questo campionato.

Ebbene sì, sono nove le partite di fila in campionato in cui il centravanti portoghese non è riuscito a segnare, dieci se contiamo anche lo spezzone in Coppa Italia contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Un dato che sicuramente fa preoccupare mister Gabriele Cioffi. Ora bisogna trovare una quadra per poter mettere nelle condizioni di tornare al gol il bomber. Intanto non perderti la sua valutazione dopo il match contro il Napoli. Sicuramente non una delle sue migliori prestazioni con la maglia del Napoli. Ecco il suo voto in pagella <<<