Crotone, Cuomo: “Importante prendere punti contro una squadra come l’Udinese”

Il difensore del Crotone, Giuseppe Cuomo ha parlato del pareggio in trasferta contro l’Udinese per 0-0. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club calabrese: “Siamo contenti, abbiamo dato continuità alla vittoria con lo Spezia, l’importante era portare a casa punti e speriamo di ottenerli anche nella prossima gara con la Samp. Il fatto di non aver subito gol ci dà ancora più forza. La mia una buona prestazione? Sono contento, l’importante era dare una mano alla squadra e prendere punti contro un’Udinese davvero forte. Sappiamo che anche sabato ci attende una gara difficile, ma non vogliamo fermarci“.