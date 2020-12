UDINE – Questa sera l’Udinese disputerà la sua ultima partita dell’anno, per poi iniziare il 2021 con la sfida alla Juventus, ferita dopo la sconfitta di ieri sera.

I bianconeri di Torino, nella sfida contro gli uomini di Gotti, non avranno a disposizione Juan Cuadrado, espulso ieri sera, e quindi squalificato per la prossima partita. Cuadrado sarebbe stato un ex della partita, ma verrà fermato dal giudice sportivo che gli darà un turno di squalifica.