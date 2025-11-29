Carlos Cuesta ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita contro l'Udinese nel pre gara. "Vogliamo rafforzare ciò che abbiamo realizzato nel nostro cammino, i risultati ci supportano in questo. Pertanto daremo tutto il nostro impegno affinché avvenga".
Parma-Udinese | Cuesta nel pre partita al Tardini: le parole
"Prevedo una sfida contro un avversario molto competitivo, desideroso di mostrare le proprie abilità in campo, e anche noi aspiriamo a fare lo stesso, cercando di sviluppare il gioco che preferiamo, rimanendo nella metà campo degli avversari e avendo l'opportunità di creare minacce alla loro porta.
“Selezioniamo sempre la formazione che riteniamo essere la più forte".
"Tuttavia, siamo consapevoli che anche chi entra in campo in un secondo momento può offrire molto e diventare cruciale, come dimostrato nella gara di Verona, dove negli istanti finali siamo riusciti a conquistare i tre punti grazie anche al contributo di chi è subentrato. Tutti sono essenziali e devono dare il loro apporto, e siamo certi che lo faranno". Il live della gara: Zaniolo porta avanti i bianconeri <<<
