Parma-Udinese | Cuesta nel pre partita al Tardini: le parole

"Prevedo una sfida contro un avversario molto competitivo, desideroso di mostrare le proprie abilità in campo, e anche noi aspiriamo a fare lo stesso, cercando di sviluppare il gioco che preferiamo, rimanendo nella metà campo degli avversari e avendo l'opportunità di creare minacce alla loro porta.

"Tuttavia, siamo consapevoli che anche chi entra in campo in un secondo momento può offrire molto e diventare cruciale, come dimostrato nella gara di Verona, dove negli istanti finali siamo riusciti a conquistare i tre punti grazie anche al contributo di chi è subentrato. Tutti sono essenziali e devono dare il loro apporto, e siamo certi che lo faranno". Il live della gara: Zaniolo porta avanti i bianconeri <<<